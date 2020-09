Le previsioni in Sicilia

Ancora piogge e maltempo sopratutto sul fronte occidentale in Sicilia. Queste le previsioni per la giornata di domani. Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Allerta meteo gialla su tutta l’Isola.

Schiarisce in serata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Temperature in generale stabili, con estremi di 21°C e punte di 26°C. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3950 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Al Nord nuvolosità in aumento con piogge in arrivo su Nordovest ed estremo Nordest, a tratti intensi a fine giornata su Liguria e Ovest Alpi. Temperature stabili, massime tra 20 e 23. Al Centro nubi e rovesci su medio-alta Toscana, intensi sulla Lunigiana; variabilità asciutta sui restanti settori. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 24. Al Sud nuvolosità a carattere irregolare, più compatta su Campania e Sicilia occidentale, ivi con qualche locale piovasco. Temperature in lieve rialzo, massime tra 23 e 27.

Previsioni per i prossimi giorni.

Venerdì – Al Nord maltempo al Nordovest con piogge e temporali, anche forti a ridosso dei monti; peggiora anche su Emilia, rilievi e alte pianure di Nordest. Temperature in calo ad Ovest, massime tra 17 e 23. Al Centro instabile sull’alta Toscana con piogge anche abbondanti; nubi in parziale aumento altrove con primi fenomeni a fine giornata. Temperature stabili, massime tra 19 e 24. Al Sud nubi in transito su Ioniche e Salento con qualche fenomeno; meglio altrove con ampie aperture. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 29.

Sabato – Al Nord il maltempo si sposta al Nordest con rovesci e temporali anche forti; migliora al Nordovest con schiarite da Ovest, salvo fenomeni sulle Alpi. Temperature in calo, massime tra 16 e 22. Al Centro peggiora con rovesci e temporali in marcia dalla Tirreniche centro settentrionali ai restanti settori; meglio dalla serata. Temperature in flessione, massime tra 17 e 22. Al Sud tempo discreto con cieli irregolarmente nuvolosi; primi piovaschi a fine giornata in Campania. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 31.