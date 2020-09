Le previsioni in Sicilia

Una giornata ancora all’insegno del sole e delle nuvole. L’alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Temperature in generale stabili, con estremi di 21°C e punte di 27°C.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3800 metri. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Al Nord in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti nuvolosi in Liguria e sull’arco alpino; isolati fenomeni sulle Retiche. Temperature in aumento, con massime tra 17 e 22. Al Centro ampio soleggiamento, salvo annuvolamenti a carattere sparso su Tirreno e alta Toscana, ma senza precipitazioni. Temperature in lieve rialzo, massime comprese tra 18 e 23. Al Sud residui fenomeni tra bassa Calabria, Messinese e Gargano; nubi irregolari ed ampie schiarite altrove. Temperature in lieve rialzo, massime comprese tra 22 e 26.

Previsioni per i prossimi giorni.

Mercoledì – Al Nord nubi a tratti compatte in Liguria con possibili piogge mattutine sulle province di Levante; cieli in prevalenza velati altrove. Temperature in aumento, massime tra 20 e 23. Al Centro fasi soleggiate alternate a sterili velature in transito; variabilità e qualche pioggia sull’alta Toscana. Temperature in lieve aumento: massime comprese tra 21 e 24. Al Sud giornata stabile e asciutta; locali addensamenti a carattere sparso su Crotonese e basso Tirreno. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 24 e 28.

Giovedì – Nord tempo in graduale peggioramento a partire da Ovest; in serata rovesci e temporali anche intensi su Liguria e arco alpino occidentale. Temperature stabili, massime tra 20 e 23. Al Centro nubi e rovesci su medio-alta Toscana, intensi sulla Lunigiana; variabilità e assenza di precipitazioni altrove. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 24. Al Sud nuvolosità a carattere irregolare, più compatta su Campania e Sicilia occidentale; non esclusi isolati piovaschi. Temperature stazionarie, massime tra 23 e 27.