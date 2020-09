Le previsioni in Sicilia

L’alta pressione si indebolisce, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge e rovesci, anche temporaleschi. Temperature in generale stabili, con estremi di 27°C e punte di 35°C. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4200 metri. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale poco mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Al Nord maltempo con piogge, temporali sparsi e nevicate sulle Alpi anche sotto i 2000m, in calo serale fin verso i 1300m sulle confinali. Temperature in diminuzione, massime tra 19 e 23. Al Centro marcata instabilità con rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. Temperature in diminuzione, massime tra 20 e 24. Al Sud peggiora a partire dalla Campania con rovesci e temporali, in estensione serale a Molise, Gargano, alta Calabria e Sicilia tirrenica. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29

Le previsioni per i prossimi giorni: Sabato – Nord tempo in deciso miglioramento al Nordovest con ampie schiarite; variabilità e residui fenomeni al Nordest e sulle Alpi confinali. Temperature in calo, massime tra 16 e 21. Al Centro instabile a ridosso dell’Appennino e lungo l’Adriatico con residui fenomeni; migliora altrove. Temperature in calo, massime tra 17 e 21. Al Sud instabile con rovesci e temporali su basso Adriatico, entroterra appenninico e settori tirrenici di Campania, Calabria e Sicilia. Temperature in decisa diminuzione, massime tra 20 e 25

Domenica – Nord tra nubi sparse e schiarite anche ampie; peggiora la sera su coste e pianure del Nord Est. Fugaci piovaschi al mattino sul Levante ligure. Temperature in ulteriore calo, massime tra 14 e 18. Al Centro peggiora dalla Sardegna verso le altre regioni con piogge e temporali. Fiocchi di neve in Appennino fin verso i 1600m. Temperature in calo, massime tra 14 e 19 . Al Sud piogge e temporali sulla Campania in estensione alle altre regioni. Fenomeni anche di forte intensità. Temperature in calo, massime tra 18 e 23.