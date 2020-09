Le previsioni in Sicilia

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 23°C e punte di 31°C.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3900 metri. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Al Nord avvio di giornata discreto ma con tendenza a peggioramento entro sera ad iniziare da Alpi e Nordovest con fenomeni anche intensi. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 26. Al Centro variabile con ancora qualche fenomeno su Appennino e alto Tirreno; peggiora entro fine giornata in Toscana. Temperature in lieve rialzo, massime tra 22 e 27. Al Sud tempo più stabile e soleggiato con ampie aperture, salvo locali fenomeni diurni in Appennino e Gargano. Temperature ancora stazionarie, massime tra 26 e 30.

Dalle prime ore della notte previsti fenomeni diffusi e localmente intensi sull’alta Toscana, in particolare sull’alto litorale e sulle zone appenniniche prospicienti; previsti picchi pluviometrici (entro sera) localmente anche tra 60 e 90 mm.

Locale instabilità a ciclo pomeridiano prevista anche sulle province orientali e sud-orientali.

Previsto un nuovo netto peggioramento del tempo dalla tarda serata, con forti temporali, nubifragi e potenziali criticità idrogeologiche, sempre iniziando dal nord della regione; quindi oltre alla Lunigiana, particolare attenzione ai possibili violenti fenomeni nell’area posta tra Versilia, lucchesia e Garfagnana pistoiese.

Le previsioni per i prossimi giorni:

Venerdì: Nord maltempo con piogge, temporali sparsi e nevicate sulle Alpi anche sotto i 2000m, fin verso i 1300m su quelle di confine la sera. Temperature in diminuzione, massime tra 19 e 23. Al Centro marcata instabilità con rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. Temperature in diminuzione, massime tra 20 e 24. Al Sud più stabile e soleggiato eccetto per il passaggio di velature e stratificazioni. Tendenza a peggioramento serale sulle Tirreniche. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29.