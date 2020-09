le previsioni nell'isola

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali.

Temperature in generale stabili, con estremi di 24°C e punte di 31°C. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 4000 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Al Nord si rinnovano condizioni di instabilità diffusa con piogge e rovesci anche temporaleschi, più probabili ed intensi a ridosso dei rilievi. Temperature in diminuzione, minime tra 16 e 20. Al Centro variabilità con piogge e acquazzoni a carattere sparso. Ulteriore peggioramento nella notte sulla Toscana. Temperature stazionarie, minime tra 16 e 21. Al Sud nuvolosità irregolare di passaggio con qualche rovescio o temporale, specie tra Campania e alta Puglia. Temperature perlopiù stazionarie, minime tra 19 e 23.

Le previsioni per i prossimi giorni: Giovedì – Nord – avvio di giornata discreto ma con tendenza a peggioramento entro sera ad iniziare da Alpi e Nordovest con fenomeni anche intensi. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 26. Al Centro variabile con ancora qualche fenomeno su Appennino e alto Tirreno; peggiora entro fine giornata in Toscana. Temperature in lieve rialzo, massime tra 22 e 27. Al Sud tempo più stabile e soleggiato con ampie aperture, salvo locali fenomeni diurni in Appennino e Gargano. Temperature ancora stazionarie, massime tra 26 e 30.

Venerdì: Nord maltempo con piogge, temporali sparsi e nevicate sulle Alpi anche sotto i 2000m, fin verso i 1300m su quelle di confine la sera. Temperature in diminuzione, massime tra 19 e 23. Al Centro marcata instabilità con rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. Temperature in diminuzione, massime tra 20 e 24. Al Sud più stabile e soleggiato eccetto per il passaggio di velature e stratificazioni. Tendenza a peggioramento serale sulle Tirreniche. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29.