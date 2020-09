Le previsioni in Sicilia

Una circolazione depressionaria, in lento spostamento dalla Sardegna verso Tunisia e Sicilia, apporta generali condizioni di instabilità atmosferica su tutte le nostre regioni meridionali, più marcata sull’Isola; maggiormente interessati i settori tirrenici di Campania e Calabria e gran parte della Sicilia; più esposte le zone settentrionali dell’Isola, ove insisteranno rovesci e temporali. Queste le previsioni di 3BMeteo per questo avvio di weekend che vedranno in mattinata addensamenti nuvolosi alternarsi a spazi di sereno.

Graduale peggioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio con temporali anche di forte intensità sul versante occidentale dell’Isola. La Protezione Civile ha confermato l’allerta gialla su tutta l’Isola.

Venti generalmente deboli, salvo rinforzi dai quadranti settentrionali al largo delle coste del Trapanese. Mari: mosso lo Stretto di Sicilia, poco mossi gli altri bacini.