Le previsioni in Sicilia

Una circolazione depressionaria insiste sulla Sicilia determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Ancora previsti forti venti di burrasca. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Schiarisce in serata; sul litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge; sul litorale meridionale giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sull’Appennino e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana.

Temperature in generale stabili, con estremi di 20°C e punte di 27°C. Venti tesi dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3350 metri. Basso Tirreno agitato; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che estende quella diffusa ieri e che prevede a partire dalla serata di oggi precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, sulla Sardegna, in estensione dalle prime ore di domani a Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sempre domani sono attesi inoltre venti di burrasca su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

Al Nord nubi e schiarite anche ampie; peggiora la sera su coste e pianure del Nordest. Fugaci piovaschi al mattino sul Levante ligure. Temperature in ulteriore calo, massime tra 14 e 18. Al Centro peggiora dalla Sardegna verso le altre regioni con piogge e temporali. Fiocchi di neve in Appennino fin verso i 1600m. Temperature in calo, massime tra 14 e 19. Al Sud piogge e temporali sulla Campania, in estensione alle altre regioni. Fenomeni anche di forte intensità. Temperature stabili, massime comprese tra 18 e 23.