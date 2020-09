Le previsioni in Sicilia

Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità tra piogge e schiarite per questo avvio di weekend all’insegna dell‘allerta meteo gialla sull’Isola.

La circolazione depressionaria si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di timide schiarite. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi ; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Temperature in generale stabili, con estremi di 21°C e punte di 25°C.

Venti tesi dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 3450 metri. Basso Tirreno da agitato a molto agitato; Canale agitato; Mare di Sicilia da molto mosso a agitato.

Al Nord tempo in deciso miglioramento al Nordovest con ampie schiarite; variabilità e residui fenomeni al Nord Est e sulle Alpi confinali. Temperature in calo, massime tra 16 e 21. Al Centro instabile a ridosso dell’Appennino e lungo l’Adriatico con residui fenomeni; migliora altrove. Temperature in calo, massime tra 17 e 21. Al Sud instabile con rovesci e temporali su basso Adriatico, entroterra appenninico e settori tirrenici di Campania, Calabria e Sicilia. Temperature in decisa diminuzione, massime tra 20 e 25.

Previsioni per i prossimi giorni: Domenica – Nord tra nubi sparse e schiarite anche ampie; peggiora la sera su coste e pianure del Nordest. Fugaci piovaschi al mattino sul Levante ligure. Temperature in ulteriore calo, massime tra 14 e 18. Al Centro peggiora dalla Sardegna verso le altre regioni con piogge e temporali. Fiocchi di neve in Appennino fin verso i 1600m. Temperature in calo, massime tra 14 e 19. Al Sud piogge e temporali sulla Campania, in estensione alle altre regioni. Fenomeni anche di forte intensità. Temperature stabili, massime tra 18 e 23.

Lunedì – Al Nord ancora locali rovesci sul Triveneto; fugaci piovaschi al mattino sul Levante ligure, alternanza tra schiarite e sterili annuvolamenti altrove. Temperature in ulteriore calo, massime tra 14 e 18. Al Centro peggiora dalla Sardegna verso le regioni tirreniche con piogge e temporali. Neve sull’Appennino oltre i 1600m. Temperature in calo, massime tra 14 e 19. Al Sud piogge e temporali sulla Campania, a tratti anche di forte intensità, in estensione alle altre regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 22.