Le previsioni in Sicilia

Ancora una giornata tra foschie e sole quella prevista per domani in Sicilia. Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Temperature in generale stabili, con estremi di 28°C e punte di 36°C. Venti tesi dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 4150 metri. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Al Nord il maltempo si sposta al Nordest con rovesci e temporali anche forti; migliora al Nordovest con graduali schiarite, salvo fenomeni sulle Alpi. Temperature in calo, massime tra 18 e 24. Al Centro peggiora con rovesci e temporali in marcia dalle Tirreniche centro-settentrionali ai restanti settori; meglio dalla serata. Temperature in flessione, massime tra 19 e 25. Al Sud tempo discreto con cieli irregolarmente nuvolosi; primi piovaschi a fine giornata in Campania. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 31.

Previsioni per i prossimi giorni

Domenica . Al Nord mattinata asciutta sulle pianure, instabile su Alpi e Prealpi; in giornata nuovo intenso peggioramento a partire dalle regioni di Nord Ovest. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 22. Al Centro nubi irregolari in mattinata sulle Tirreniche con deboli piogge in Appennino, meglio altrove. Dalla sera peggiora da Ovest. Temperature stabili, massime tra 19 e 23. Al Sud tempo asciutto; nubi sparse su Campania, Calabria tirrenica e Salento, più soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 23 e 27.

Lunedì – Al Nord residui fenomeni specie al mattino sulle regioni del Triveneto, altrove nuvolosità variabile con qualche pioggia a ridosso dei rilievi. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 21. Al Centro spiccata variabilità con occasione per acquazzoni o locali temporali su aree interne e Adriatiche. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 23. Al Sud tempo nel complesso asciutto, seppur con nubi medio-alte in transito da ovest verso est. Qualche piovasco al mattino sul Sannio. Temperature stabili, massime tra 23 e 27.