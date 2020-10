Meteo Sicilia, giornata serena con poche nuvole

19/10/2020

Sereno con poche nuvole al mattino, addensamenti maggiori a partire dal pomeriggio. Queste le previsioni per domani in Sicilia.

L’alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 16°C e punte di 22°C. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3250 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Al Nord nuvolosità sparsa alternata ad ampie schiarite ma con assenza di fenomeni, in nottata nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, minime comprese tra 8 e 13. Al Centro ampie schiarite alternate a scarsa nuvolosità sulle zone peninsulari, isolate piogge su sudest Sardegna. Temperature stabili o in locale rialzo, minime comprese tra 8 e 13. Al Sud ancora qualche piovasco tra bassa Calabria ed est Sicilia in assorbimento la notte, ampie schiarite altrove. Temperature stazionarie, minime comprese tra 11 e 16.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì – Al Nord insistono nubi basse e locali pioviggini al Nord Ovest e sul Friuli Venezia Giulia, più soleggiato altrove ma con foschie al mattino. Temperature stabili, massime tra 15 e 19. Al Centro alta pressione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, qualche nube in più sulla Sardegna orientale. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 22. Al sud anticiclone in ulteriore rinforzo, a garanzia di una giornata soleggiata ovunque, qualche nube in più sulla Sicilia meridionale. Temperature in aumento, massime tra 18 e 22.

Giovedì – Al Nord ancora molte nubi al Nordovest con qualche pioggia o pioviggine, maggiori schiarite altrove con qualche locale velatura anche spessa. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 20. Al Centro prevale ancora il sole seppur con qualche annuvolamento in arrivo sull’alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 22. Al sud anticiclone ancora ben saldo con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche isolato addensamento sulla Sicilia occidentale. Temperature in aumento, massime tra 19 e 23.