Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

Schiarite in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Temperature in generale stabili, con estremi di 18°C e punte di 24°C.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 2850 metri. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da agitato a molto mosso.

Al Nord in prevalenza soleggiato seppur con transito di sterili nubi medio-alta; peggiora la sera su Ovest Alpi ed Est Liguria. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 18. Al Centro piovaschi su Adriatico e basso Lazio, in esaurimento serale; neve dai 1800m. Più sole altrove ma la sera piogge in Toscana. Temperature stabili, massime tra 13 e 18. Al Sud spiccata variabilità con nubi e qualche pioggia su Puglia, Calabria, Cilento e nord Sicilia, più sole sul versante ionico. Temperature stabili, massime tra 18 e 21.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì – Al Nord nubi su Liguria e Val Padana con piogge più frequenti in Emilia e neve sulle Alpi Marittime dai 1400m. Più sole su Alpi settentrionali. Temperature in calo, massime tra 13 e 16. Al Centro nubi in aumento con piogge e rovesci, specie sulle aree tirreniche e Sardegna, dove è atteso anche qualche temporale. Temperature stabili, massime tra 16 e 20. Al Sud molte nubi e piogge su Campania e Calabria, a tratti in Sicilia; nubi generalmente innocue sulle altre regioni. Temperature in rialzo, con massime tra 18 e 23.

Giovedì – Al Nord maltempo su Est Liguria, Emilia e Triveneto con piogge, rovesci e neve dai 1100m sulle Alpi, 1400m in Appennino. Più sole ad Ovest. Temperature stabili, massime tra 14 e 17. Al Centro piogge e temporali su Sardegna e Tirreno, in attenuazione sul Lazio; variabile sull’Adriatico con piovaschi. Neve dai 1500m. Temperature stabili, massime tra 15 e 19. Al Sud instabile con piogge e temporali su regioni peninsulari e nordest Sicilia, in attenuazione serale con schiarite. Temperature stabili, massime tra 19 e 24.