le previsioni in sicilia

Domenica 14 giugno, in mattinata, potrebbe verificarsi qualche pioggia residua in alcune aree del Sud dove il clima rimarrà incerto anche nel pomeriggio, tuttavia, l’alta pressione garantirà in Sicilia tempo stabile ovunque nelle prime ore del giorno, soprattutto sulla zona est dell’isola.

In particolare, giornata con tempo variabile sulla costa tirrenica, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Domenica in prevalenza poco nuvolosa sul versante meridionale e zone interne, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Scarsa probabilità di brevi piovaschi potranno interessare la Sicilia tirrenica e il trapanese.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento tenderanno a riportasi intorno alla norma stagionale, con estremi di 22°C e punte di 32°C.

Venti deboli o moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali.

Mari poco mossi o mossi in particolare mosso il Basso Tirreno e il Mare di Sicilia, da mosso a molto mosso il Canale di Sicilia.