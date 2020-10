le previsioni nell'isola

Le previsioni del tempo in Sicilia nelle prossime ore.

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 11 ottobre 2020.

Il livello di allerta è di colore giallo (“ATTENZIONE”).

In particolare, per la giornata di domani, si prevedono precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centrale, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Domenica una perturbazione, preceduta da venti di libeccio, interesserà le nostre regioni.

La bassa pressione atmosferica permetterà ad infiltrazioni di aria umida di raggiungere la nostra Penisola. Sulle regioni meridionali, nuvole in aumento con possibilità di precipitazioni sparse sulla Campania anche a carattere di rovescio o temporale in espansione verso la Calabria tirrenica.

Sulla Sicilia, a partire dalla tarda mattinata, nubi in aumento da occidente in particolare sul litorale tirrenico.

Tra palermitano e trapanese interno, in serata, possibili formazioni di massa nuvolosa immersa nel settore caldo della depressione, quello che precede il fronte freddo, accompagnate da temporali intensi e a volte anche abbondanti perché stazionari sulle medesime zone per diverse ore.

Ulteriore peggioramento quindi entro la notte con fenomeni in estensione verso i rimanenti settori.

Lunedì maltempo con piogge e temporali a tratti anche intensi.

Si prevede una successiva fase caratterizzata dell’instabilità con ulteriore peggioramento intorno a metà settimana.

Temperature in generale stabili sulla Sicilia o in leggero aumento, con estremi di 18°C e punte di 25°C. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione.

Venti in prevalenza da Sud da deboli a moderati, in rinforzo dapprima di libeccio poi da ponente.

Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Mossi gli altri mari con moto ondoso in aumento.