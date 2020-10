Le previsioni nell'isola

Le previsioni del tempo in Sicilia nelle prossime ore. Domani sarà una giornata di bel tempo quasi ovunque sull’Isola, salvo locali addensamenti su versante tirrenico, siracusano e Iblei. Temperature in lieve aumento, massime tra 21 e 26. A Palermo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare calmo.

Nessuna allerta meteo è stata comunicata visto il bel tempo che ci sarà in Sicilia. Un campo di alte pressioni abbraccia a Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. In particolare, sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; nelle zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3650 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia calmo.