Allerta meteo in Sicilia per la giornata di domani. Lo comunica il Dipartimento regionale della Protezione Civile in un bollettino. Nell’isola viene segnalata allerta gialla a partire da domani mattina, che diventa arancione nella zona nord-orientale. Fenomeni più intensi, dunque, nelle zone di Messina e Catania.

Anche oggi era stato pubblicato un avviso di allerta meteo identico a quello previsto per domani.