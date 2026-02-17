Danni sul lungomare di Porticello

Un pezzo del pontile della centrale Enel di Termini Imerese è crollato in mare questa mattina a causa delle mareggiate e del forte vento che sta sferzando Palermo e la provincia. Una porzione della struttura che si è staccata.

Il pontile da tempo è in disuso e forse sarà l’occasione per eliminare la struttura.

Ancora danni per le raffiche di vento maestrale anche a 90 chilometri orari che hanno determinato anche la cancellazione dei collegamenti con l’isola di Ustica del traghetto e degli aliscafi. Danni ad alcune abitazioni sul lungomare di Porticello come la famosa casetta rossa sul lungomare. In queste ore sono crollati altri alberi.

Uno nel parco della Favorita che ha bloccato il traffico per alcune ore. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati tantissimi in queste ultime ore.