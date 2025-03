Il Comune di Palermo porterà avanti verifiche puntuali su tutti i centri commerciali della città. Lo dice l’assessore alle attività Produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti rispondendo al Presidente di Confimprese Palermo Giovanni Felice che denuncia da tempo la carenza di autorizzazioni commerciali del centro Forum.

La risposta di Forzinetti

“In merito alle dichiarazioni del presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice, sull’autorizzazione del centro commerciale Forum, é opportuno fare alcune precisazioni: è bene chiarire innanzitutto che le autorizzazioni relative al Forum non sono state rilasciate dall’attuale Amministrazione, ma nel corso degli ultimi 20 anni”.

Verifiche su tutti i centri commerciali

“Come Assessorato, su mia richiesta, stiamo portando avanti da tempo verifiche puntuali e minuziose su tutti i centri commerciali presenti sul territorio cittadino: dal “Forum” al Centro Commerciale “La Torre”, fino al “Conca d’Oro”. Nessuna Amministrazione, prima di questa, aveva mai affrontato con tanta fermezza il tema dei controlli e della verifica del rispetto degli impegni assunti con la città attraverso le convenzioni approvate”.

Norme violate

“E’ vero che è stato violato l’art 11 del DPRS dell’11 Luglio del 2000, ovvero che sono stati superati i 2500 mq di variazione di orientamento merceologico ed é vero anche che per l’apertura di alcune medie strutture di vendita è stata presentata una Scia anziché una richiesta di autorizzazione. Non è assolutamente scontato, né tantomeno auspicabile, che queste violazioni facciano scattare la chiusura del centro commerciale, per questo motivo, in considerazione della particolarità e dell’importanza della vicenda, stiamo approfondendo attraverso il supporto dell’Avvocatura comunale”.

Garantire rispetto della normativa e i posti di lavoro

“Il nostro impegno resta quello di garantire il rispetto della normativa e delle regole, ma sicuramente anche quello di tutelare i posti di lavoro e garantire sviluppo in equilibrio con le regole e il tessuto economico locale. È lo stesso spirito con cui, non molto tempo fa, Confimprese ci ha voluto al loro fianco in vertenze importanti, come quella relativa ai lavoratori di “Scarpe Scarpe” all’interno proprio del centro commerciale “Forum”. Parliamo di centinaia di famiglie, migliaia di posti di lavoro e di occupazione reale, che non può essere sacrificata con questa leggerezza, spero che Confimprese lo stia tenendo in considerazione”.

Prime risposte dell’avvocatura

“L’avvocatura ha già risposto su alcuni temi, confortando l’impostazione già assunta dall’ufficio, quindi non c’è nessuna volontà di perdere tempo come invece è stato asserito. Stiamo controllando in modo approfondito tutte le procedure e non soltanto quelle segnalate da Confimprese, pertanto abbiamo chiesto ulteriori pareri all’Avvocatura comunale, che ringraziamo per la collaborazione e il tempestivo riscontro”.

“Continuiamo a lavorare con responsabilità e trasparenza per uno sviluppo economico sano, tutelando sia le imprese sia i lavoratori. E lo facciamo ogni giorno con i fatti, non con le polemiche.

Continuiamo a fare verifiche e approfondimenti – conclude Forzinetti – non perché lo segnala Confimprese ma perché lo impone la nostra etica, la nostra morale e il nostro modo di amministrare la cosa pubblica”.