Obiettivo: rilancio del Paese

Forza Italia starebbe per cambiare pelle in Sicilia, ad annunciarlo è l’assessore regionale Bandiera. “In queste ore Forza Italia si appresta a vivere una stagione di trasformazione epocale. Per far crescere e rilanciare il nostro movimento e’ questa l’occasione giusta, oltre che una necessità irrinunciabile, far pesare di più il Meridione d’Italia”. Così l’assessore regionale all’agricoltura, Edy Bandiera ha commentato il riordino organizzativo di Forza Italia che da qui a breve può dar vita ad una nuova forza politica moderata: Altra Italia.

“Abbiamo bisogno di una nuova ricetta – ha continuato Bandiera – per fronteggiare gli estremismi che dilaniano l’Italia e che, certamente, non lasceranno utile e concreto. E quindi, per un vero e convinto rilancio del Paese, servono politiche di sviluppo credibili e sostenibili, in grado di parlare alle comunità del Mezzogiorno, interpretate anche da un’autorevole rappresentanza siciliana nel vertice nazionale di Forza Italia. Insomma il Sud c’è, anche con risultati abbondantemente a doppia cifra, come nell’ultimo appuntamento per il rinnovo del Parlamento europeo, e deve dire la sua”