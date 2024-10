Sabato 26 e domenica 27 ottobre all’Hotel Domina Zagarella di Santa Flavia di Palermo, si terrà l’evento “Al centro del Mediterraneo”, promosso e organizzato dai Gruppi Parlamentari Camera e Senato Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE.

Apertura e focus su Ricerca e Innovazione

A dare il via alla kermesse, dopo i saluti di Giuseppe D’Agostino, sindaco di Santa Flavia, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia e Antonio Tajani, vice Premier, Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di FI, sarà Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della ricerca, che con Stefano Benigni, Segretario FI Giovani discuterà di “Ricerca e innovazione, la strada verso il futuro”.

Ius Italiae e attività produttive

Nel corso della mattinata di sabato, Tajani interverrà sullo “Ius Italiae, dalla scuola alla cittadinanza”, mentre Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione ed Edy Tamajo, Assessore attività produttive Regione Sicilia, dialogheranno su “Le attività produttive e il turismo, risorse per il lavoro”.

Italia protagonista di pace e dialogo tra Governo e Regioni

Nel pomeriggio il ministro degli Esteri Tajani tornerà sul palco per parlare di “Italia protagonista di pace”. Ancora ministri e presidenti di regione protagonisti del panel “Governo e Regioni, il dialogo per crescere insieme”, con Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Maria Elisabetta Casellati, Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Matilde Siracusano, Sottosegretaria di Stato al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, Renato Schifani – Presidente Regione Sicilia, Roberto Occhiuto – Presidente Regione Calabria e Vito Bardi, presidente Regione Basilicata.

Politica industriale per imprese e lavoro

Chiuderà la giornata Antonio Tajani, che con Emaniele Orsini, presidente Confindustria, dialogherà su “Una politica industriale per imprese e lavoro”. Domenica, dopo gli interventi di Paolo Barelli, Capogruppo Fi alla Camera dei Deputati, di Maurizio Gasparri, Capogruppo al Senato e Fulvio Martuscello, Capogruppo al Parlamento Europeo, le conclusioni saranno affidate a Renato Schifani, Presidente Regione Sicilia e al leader di Forza Italia, Antonio Tajani.

IL PROGRAMMA

Sabato 26 Ottobre

9.30 Apertura dei lavori – Saluti Istituzionali Giuseppe D’Agostino – Sindaco di Santa Flavia Giorgio Mulè – Vicepresidente Camera dei Deputati Renato Schifani – Presidente Regione Sicilia Antonio Tajani – Vice Premier, Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di FI

10.00 – Ricerca e innovazione, la strada verso il futuro Anna Maria Bernini – Ministro dell’Università e della ricerca Stefano Benigni – Segretario FI Giovani Riccardo Di Stefano – Presidente Confindustria Giovani Giovani Forza Italia (Fabrizio Tantillo e Antonio Montemagno)

10.45 – Acqua e energia: il tempo del cambiamento Francesco Corvaro – Inviato Speciale per il Cambiamento climatico del Governo Maria Spena – Presidente Comitato “One Water” Francesco Buresti – Resp. Business Unit Acqua ACEA Massimo Gargano – Direttore Generale Anbi Modera: Nino Amadore – Giornalista del Sole 24 Ore

11.30 – Ius Italiae, dalla scuola alla cittadinanza Antonio Tajani – Vice Premier e Ministro degli Esteri Marco Impagliazzo – Presidente della Comunità di Sant’Egidio Modera: Paolo Emilio Russo – Deputato

12.15 – Dall’agricoltura lo sviluppo sostenibile Raffaele Nevi – Resp. Dipartimento Agricoltura di FI Massimiliano Giansanti – Presidente Nazionale Confagricoltura Giacomo Rallo – Presidente Assovini Modera: Giuseppe Castiglione – Deputato e membro della Commissione Agricoltura

12.45 – Le attività produttive e il turismo, risorse per il lavoro Paolo Zangrillo – Ministro per la Pubblica Amministrazione Edy Tamajo – Assessore attività produttive Regione Sicilia Alessandra Priante – Presidente ENIT Ernesto Preatoni – Presidente Preatoni Group – Domina Modera: Marco Romano – Direttore del Giornale di Sicilia

13.30 – Pranzo

14.45 – Interventi di saluto Catia Polidori – Resp. Azzurro Donna Enrico Pianetta – Resp. Nazionale Seniores FI Alessandro Cattaneo – Resp. Dipartimenti

15.00 – “L’Italia, una e indivisibile” – insularità e infrastrutture Tullio Ferrante – Sottosegretario MIT Marco Falcone – Europarlamentare Daniela Ternullo – Senatrice Tommaso Antonino Calderone- Pres. Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità Francesco Cannizzaro – Segr. Regionale Calabria FI Dario Lo Bosco – Presidente di Rete Ferroviaria Italiana Carlo Borgomeo – Pres. Assaeroporti Modera: Ugo Cappellacci – Responsabile Dipartimento Insularità di FI

16.00 – L’Italia protagonista di pace Antonio Tajani – Vice Premier e Ministro degli Esteri Andrea Margelletti – Presidente del Ce.S.I. – Centro Studi Internazionali Modera: Roberto Arditti – Giornalista

16.30 – Mediterraneo, destino comune Youssef Balla, Ambasciatore del Marocco Umberto Vattani, Ambasciatore Massimo dal Checco, Presidente Confindustria Assafrica e mediterraneo Karim Mezran, Direttore North Africa Initiative, Atlantic Council Modera: Stefania Craxi – Presidente Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica

17.15 – Giustizia e lotta alla mafia Introduce Paolo Liguori (Direttore TGCOM24) Caterina Chinnici – Europarlamentare Rita dalla Chiesa – Deputato

17.45 – Governo e Regioni, il dialogo per crescere insieme Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Maria Elisabetta Casellati – Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Matilde Siracusano – Sottosegretaria di Stato al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento Renato Schifani – Presidente Regione Sicilia Roberto Occhiuto – Presidente Regione Calabria Vito Bardi – Presidente Regione Basilicata Francesco Silvestro – Presidente Commissione Bicamerale per gli Affari Regionali Stefano Pellegrino – Capogruppo FI ARS

18.45 – Una politica industriale per imprese e lavoro Antonio Tajani – Vice Premier, Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di FI Emaniele Orsini – Presidente Confindustria

19.45 Aperitivo

20.30 Cena per tutti gli ospiti

Domenica 27 Ottobre 9.30 – Santa Messa 10.30 – Presentazione del libro “Occidente noi e loro” a cura di Daniele Capezzone 11.00 – Saluto/Ringraziamento Marcello Caruso – Segretario Regionale Sicilia di FI 11.15 – Interventi dei Capigruppo di Forza Italia Paolo Barelli – Capogruppo Camera dei Deputati Maurizio Gasparri – Capogruppo Senato della Repubblica Fulvio Martuscello – Capogruppo Parlamento Europeo 11.45 – Conclusioni Renato Schifani – Presidente Regione Sicilia Antonio Tajani – Vice Premier, Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di FI 13.30 Pranzo di chiusura