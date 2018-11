Due giovani C.M. 35enne del quartiere Borgo Nuovo e un 17enne, del quartiere CEP, sono stati bloccati dagli agenti del Comissariato di “San Lorenzo” e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico accusati di tentato furto aggravato, in concorso.

I due malviventi erano stati segnalati, su linea di emergenza ‘113’, aggirarsi furtivamente alle prime luci dell’alba in via Principe di Paternò a bordo di una Motoape nei pressi del parcheggio condominiale di uno stabile.

Le volanti della Polizia di Stato sono entrate nel parcheggio condominiale dove hanno sorpreso e bloccato uno dei malviventi, l’altra volante ha bloccato il secondo ladro. c

Gli accertamenti effettuati sul luogo dell’intervento hanno permesso di constatare che i due giovani avevano forzato e divelto i lucchetti che assicuravano la porta d’ingresso di un box condominiale, portando via 4 biciclette che poi avevano caricato sul cassone della Motoape.

I lucchetti sono stati trovati della porta d’ingresso unitamente ad alcuni arnesi: un giravite, una grossa pinza a pappagallo e un taglia balsa. Peraltro il mezzo utilizzato per trasportare la refurtiva, è risultato, dopo gli accertamenti del caso, oggetto di furto, motivo per il quale C.M. è stato denunciato anche per il reato di ricettazione e guida senza patente.

Il box oggetto di furto conteneva al suo interno circa 30 bicicIette che, senza il tempestivo intervento delle volanti della Polizia di Stato, sarebbero state probabilmente asportate.