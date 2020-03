Impegnati poliziotti, carabinieri e finanzieri

Poliziotti del reparto mobile, carabinieri e finanzieri stanno presidiando alcuni centri commerciali di Palermo. Un tentativo questo per cercare di evitare quanto successo ieri nel supermercato Lidl in via Regione Siciliana.

Le forze dell’ordine sono davanti ai centri commerciali Conca D’Oro, La Torre e Forum. Erano arrivate alle forze dell’ordine alcune segnalazioni su possibili tentativi di ripetere quanto successo ieri.

“Solo misure preventive”, dicono i responsabili dei centri commerciali.