Grazie alla sua straordinaria tecnica di matrice classica, aperta a una conoscenza profonda del jazz e dell’improvvisazione, negli anni è diventato un’icona, un punto di riferimento per il mondo della chitarra acustica.

A pochi mesi dal successo registrato al Teatro Sangiorgi, torna a Catania ospite della Camerata Polifonica Siciliana, il chitarrista Francesco Buzzurro, considerato uno dei più talentuosi del panorama internazionale, eletto “miglior chitarrista jazz” in un sondaggio dei lettori della rivista Guitar Player Magazine e “miglior chitarrista europeo” dalla Borsa Internazionale della Cultura di Friburgo, definito da Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di rendere fruibile a tutti la musica colta”. Il virtuoso siciliano della chitarra, apprezzato in tutto il mondo per il suo approccio “orchestrale” allo strumento e per lo stile trasversale che fonde il mondo classico con il jazz e la musica popolare, venerdì 3 luglio alle ore 20.30 presenta a “Chiostri e Cortili”, la rassegna estiva che la Camerata Polifonica Siciliana organizzata al Chiostro Santa Maria di Gesù a Catania, il suo live “One Man Band – Un’orchestra a 6 corde” con cui propone grandi successi di artisti come George Gershwin, Chick Corea, Django Reinhardt e Antonio Carlos Jobim, da lui riarrangiati in modo assolutamente originale.

«Questo concerto suggella e consolida il mio rapporto di amicizia con la città di Catania e con la Camerata Polifonica Siciliana – dice Buzzurro – con la quale si è creato in poco tempo un rapporto di stima e fiducia.

In particolare tengo a menzionare il violoncellista Benedetto Munzone del Quartetto d’Archi Goffriller , che in poco tempo è diventato un amico e un riferimento musicale». Venerdì sera a catania Francesco Buzzurro proporrà al suo pubblico brani indimenticabili che hanno fatto la storia della musica, insieme ad alcune sue composizioni originali, frutto di una visione artistica poliedrica e geniale. Il live sarà una grande esperienza sonora che mette insieme, oltre a una tecnica perfetta, una visione ampia che consente all’artista di approcciare con grande sensibilità e indiscutibile capacità ogni genere di musica: dai classici del jazz alla musica brasiliana, fino al flamenco argentino e alla musica tradizionale siciliana.

Chiostri e Cortili riserva ai docenti e agli studenti del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania un biglietto ridotto di € 5 (previa prenotazione sul sito www.cpsmusic.com, posti limitati). Il festival aiuta a sostenere i progetti di solidarietà della parrocchia Santa Maria di Gesù.

Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20)

Ingresso unico: € 10. Ridotto Conservatorio Vincenzo Bellini Catania: € 5 (posti limitati, prenotazioni su www.cpsmusic.com).

Luogo: Chiostro di Santa Maria di Gesù, Piazza Santa Maria di Gesù, 19, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 20:30

Artista: Francesco Buzzurro

Prezzo: 10.00

Info:

Venerdì 3 luglio, la rassegna organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana, ospita nel chiostro Santa Maria di Gesù di Catania il virtuoso siciliano della chitarra che con il suo “One Man Band” proporrà un viaggio musicale di cui fanno parte anche i successi di artisti come Gershwin, Chick Corea, Reinhardt e Jobim, riarrangiati in modo originale

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