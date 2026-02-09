Arriva il primo appoggio ufficiale per Francesco Giunta candidato sindaco a termini Imerese. Le voci che si rincorrono da tempo e che negli ultimi giorni sono state al centro anche di una sorta di dibattito social, trovano conferma da uno dei partiti della maggioranza di centrodestra in Sicilia.

La nota ufficiale

I coordinatori, regionale e provinciale, di “Noi Moderati”, Massimo Dell’Utri e Michele Nasca, raccogliendo la disponibilità di altri partiti della coalizione di centrodestra, comunicano il pieno sostegno alla candidatura a sindaco dell’avvocato Francesco Giunta.

“Manifestiamo apprezzamento per Francesco Giunta, professionista qualificato e competente, con grande esperienza politica e amministrativa nonché molto radicato nel territorio” si legge nella nota ufficiale.

“La candidatura di Giunta può considerarsi ben rappresentativa dell’ampia area moderata da sempre maggioranza nella Città delle Terme. Si auspica che anche altre forze politiche, nei prossimi giorni, formalizzino il sostegno ufficiale alla candidatura Giunta al fine di offrire all’elettorato una coalizione forte e coesa” conclude la medesima nota

Appoggio anche di Forza Italia e Lega ?

Per Giunta dovrebbe essere ufficializzato a breve l’appoggio anche di Forza Italia e Lega. Una scelta che è nelle cose oltre che nelle voci che corrono a termini imerese ed a Palermo, ma non ha ancora trovato un passaggio ufficiale.

A seguire diventa probabile che intorno al ritorno di Giunta possano stringersi anche gli altri alleati di coalizione

Il ritorno dell’ex sindaco

Giunta è già stato sindaco di Termini Imerese e la sua precedente esperienza si chiuse in maniera traumatica con la decisione di dimettersi dopo un avviso di garanzia che lo raggiunse nel 2019. Nel 2022 Avrebbe voluto tentare nuovamente la strada per tornare primo cittadino ma la Cassazione confermò l’incandidabilità e dovette fare un passo indietro.

Adesso, risolto le questione di quegli anni, ritenta la sorte politica alla ricerca di riscatto con la speranza di conquistare la fascia tricolore