Al Teatro Agricantus di Palermo non si smette mai di ridere. Sull’onda del successo dei precedenti appuntamenti, il teatro diretto da Vito Meccioda giovedì 4 a sabato 6 settembre propone tre nuovi appuntamenti di “Summer Stand-up Comedy” la rassegna dedicata alla nuova comicità e nata come naturale prosecuzione di “Comic 90100”, il laboratorio di scouting e formazione comica curato dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management. “Summer Stand-up Comedy” è un’occasione per scoprire nuovi linguaggi e nuove facce di questa nuova comicità diretta e senza filtri, un’occasione per scoprire nuovi artisti, ognuno unico a modo suo, che porta in scena uno sguardo personale sul mondo: autentico, scomodo, emozionante.





Apre giovedì 4 settembre alle ore 21 “Torniamo a Squola” di Francesco Gottuso, un comico surreale, a tratti poetico, che racconta la propria esperienza da insegnante in modo esilarante e fuori dagli schemi. Tra giochi di parole e un uso creativo degli errori grammaticali, Gottuso porta in scena uno show che fa ridere e che, paradossalmente, ci dice molto su come funziona – o non funziona – la scuola.

Francesco Gottuso

Venerdì 5 settembre sarà la volta di Simone Riccobono e del suo “Faccio di testa mia”, spettacolo in cui, col suo fare ironico e sornione, affronterà temi scottanti e di grande attualità a partire dalle mille difficoltà che bisogna affrontare quotidianamente. Come al solito partirà dal suo vissuto, dalla sua famiglia molto religiosa, per approdare alla scelta di andare a vivere da solo, al peso di aver abbandonato gli studi universitari fino alla responsabilità di affacciarsi nel mondo del lavoro. Simone Riccobono proporrà una serata all’insegna della libertà di pensiero e di parola – oltre che di risata – durante la quale passerà in rassegna i grandi temi dell’attualità: dal razzismo all’omofobia, dall’inquinamento ambientale alla difesa degli animali, senza tralasciare auto parcheggiate in terza fila e il dilagante fenomeno del bullismo.





Simone Riccobono

Sabato 6 settembre conclude il ciclo di appuntamenti la replica di “Toxoplasmosi”, scritto da Giulia Cassiba e interpretato da Chris Clun, che racconta la maternità moderna con feroce ironia e comica lucidità. Tra ginecologi onnipresenti, influencer premaman e ansie nuove di zecca, Clun mette in scena il confronto – tutto da ridere – tra l’essere genitori ieri e oggi. Un monologo brillante che ci ricorda che forse la toxoplasmosi non l’abbiamo mai presa… ma l’ansia sì, eccome.

Chris Clun

Il Teatro Agricantus è uno spazio che da anni coltiva e promuove l’arte della comicità, del teatro civile e delle nuove scritture. Con la rassegna “Summer Stand-up Comedy” conferma il suo impegno ad accogliere linguaggi nuovi e voci originali, offrendo al pubblico nuove esperienze che fanno bene alla mente e all’umore.

Informazioni Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636 Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00 Biglietti: € 10; ingresso in coppia € 15 (7,50 euro a persona).

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Francesco Gottuso Simone Riccobono Chris Clun

Prezzo: 10.00

Info:

Da giovedì 4 a sabato 6 settembre il teatro diretto da Vito Meccio, che da anni lavora alla valorizzazione della comicità contemporanea e delle nuove scritture sceniche, in collaborazione con Tramp Management, propone tre nuovi appuntamenti dedicati alla nuova comicità: Francesco Gottuso con “Torniamo a Squola”, Simone Riccobono con “Faccio di testa mia” e Chris Clun con “Toxoplasmosi”

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.