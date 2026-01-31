Unico siciliano nell’organismo di governo della cassa sanitaria UniCredit

Importante riconoscimento per la rappresentanza sindacale e per la Sicilia nel sistema di assistenza sanitaria del Gruppo UniCredit. Francesco Urso, sindacalista della Fabi – Federazione Autonoma Bancari Italiani, è stato eletto nel Consiglio di amministrazione di Uni.C.A. (UniCredit Cassa Assistenza), la cassa sanitaria integrativa del Gruppo. Urso è l’unico rappresentante siciliano a far parte di questo rilevante organismo di governance ed è il Coordinatore della Fabi di Agrigento .

Il rinnovo delle cariche sociali

L’elezione arriva al termine del rinnovo delle cariche sociali di Uni.C.A. e rappresenta un passaggio significativo sia sul piano della partecipazione democratica degli iscritti sia su quello territoriale, garantendo una voce competente all’interno di un ente che svolge un ruolo strategico per migliaia di lavoratrici, lavoratori, pensionati ed esodati del Gruppo UniCredit.

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con profonda gratitudine per la fiducia ricevuta – dichiara Francesco Urso –. Uni.C.A. è uno strumento fondamentale di tutela della salute e di welfare per i colleghi e le loro famiglie e il mio impegno sarà orientato a rafforzarne il carattere solidaristico e mutualistico, garantendo equità, trasparenza e qualità delle prestazioni, con particolare attenzione ai bisogni che arrivano dai territori. Essere l’unico rappresentante siciliano nel Consiglio di amministrazione – aggiunge Urso – è per me motivo di orgoglio e soddisfazione ».

Uni.C.A. punto di riferimento nel panorama nazionale

Uni.C.A. è un’associazione senza fini di lucro, ispirata a principi solidaristici e mutualistici, con lo scopo di garantire e gestire forme di assistenza sanitaria – anche integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale – a favore degli iscritti e dei loro familiari e rappresenta il “veicolo” unico delle coperture assistenziali a valenza generale per l’intera popolazione con contrattualistica italiana del Gruppo UniCredit. Oggi è una delle principali realtà nazionali nel panorama dell’assistenza sanitaria integrativa ed è iscritta all’anagrafe dei Fondi Sanitari, requisito che consente l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente sui contributi versati. L’elezione di Francesco Urso conferma il ruolo centrale della rappresentanza sindacale nella governance degli strumenti di welfare e rafforza il legame tra partecipazione, tutela della salute e responsabilità sociale all’interno del Gruppo UniCredit.