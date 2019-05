Il 31 maggio si proietta un altro film

Continua a Palermo la rassegna sul duo comico formato da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che ha in calendario la proiezione delle pellicole più belle e divertenti dei due attori palermitani. “Due Maschere Siciliane” questo il titolo della rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione Gruppo Amici del Tempo Libero dedicata ai due comici palermitani che vedrà sei appuntamenti a loro dedicati e riproporre alcuni dei loro film più divertenti.

Il duo comico italiano formato dagli attori Franco Franchi e Ciccio Ingrassia che ha goduto di particolare notorietà negli anni sessanta e settanta in Italia e all’estero; con una produzione di 116 film, molti dei quali come protagonisti assoluti ed altri al fianco di attori come Totò, Domenico Modugno, Buster Keaton e Vincent Price. E il 31 maggio alle ore 21:30, nella sede dell’Associazione “Amici tempo libero”, in via Pecori Giraldi 30, si proietterà il film “Due mafiosi contro Al Capone”.

Nata da un’idea di Michelangelo Salamone e Giuseppe Li Causi l’iniziativa è stata sposata dal presidente dell’associazione Gaspare Baiamonte, dal sindaco Orlando e da diverse realtà imprenditoriali, che si sono prontamente attivate per l’organizzazione. L’evento in co-partecipazione con il Comune di Palermo e la Commissione Cultura della seconda circoscrizione è organizzato in collaborazione con il Museo delle Maschere dedicato ai due comici siciliani che entro l’anno nascerà a Palazzo Tarallo nel quartiere Ballarò, location assegnata dal Comune a tale iniziativa.