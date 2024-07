Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo commemorativo di Libero Grassi, nel centenario della nascita. Lo fa sapere Poste Italiane. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è a cura di Matias Hermo.

Il ritratto del martire di mafia

La vignetta raffigura un ritratto di Libero Grassi che, con coraggio e fermezza, si è fatto paladino di una libera imprenditoria la cui voce fu fermata dalla mafia. Completano il francobollo la legenda “LIBERO GRASSI”, “VITTIMA DELLA MAFIA”, le date “1924 – 1991”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Palermo Centro. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€.

Il delitto

La mattina del 29 agosto 1991 l’imprenditore venne raggiunto da quattro colpi di pistola poco dopo essere uscito di casa: a sparare fu Salvino Madonia, killer di Cosa nostra poi condannato all’ergastolo.

La ribellione e la conseguente denuncia di Grassi, pagate con la vita, furono determinanti per convincere gli imprenditori a ribellarsi al giogo del pizzo e denunciare i tentativi di estorsione. Dopo aver affisso il manifesto che ricorda il delitto è stata spruzzata nel punto in cui venne colpito della vernice rossa per simboleggiare il sangue versato dal proprietario di Sigma. Nel luogo dell’omicidio sono state deposte una serie di piantine per rendere omaggio alla sua figura