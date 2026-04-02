Parte la gara per risistemare la strada provinciale 12 ovvero l’arteria di entrata ed uscita dalla città di Niscemi, gravemente colpita dalla frana che ha isolato l’abitato oltre a far scivolare a valle numerose case ormai inagibili e indurre ad indire una zona rossa sgomberando diversi immobili per un totale di circa 1200 persone.

Pubblicata la gara, offerte entro il 15 maggio

La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha pubblicato oggi il bando di gara per la progettazione esecutiva degli interventi di sistemazione della Strada provinciale 12 di Niscemi e dell’area detta “Calanco Canale”, nel Nisseno. L’importo a base di gara è di 375 mila euro e la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata dagli uffici diretti da Sergio Tumminello al prossimo 15 maggio.

Schifani: “Collegamento strategico per il territorio”

“Finanziamo un’opera – commenta il presidente Schifani – che restituirà la funzionalità di un collegamento, a valle della zona ovest dell’abitato, strategico per tutta l’area. Dal giorno della frana ad oggi l’attenzione del governo per Niscemi è stata sempre molto alta. Già a fine febbraio ho consegnato personalmente i lavori per la Regia trazzera. Ora, oltre a intervenire concretamente sull’emergenza e sulla ricostruzione, investiamo anche nell’attività di prevenzione in altre zone a rischio. Grazie ad un modus operandi della Struttura commissariale, che ci ha consentito importanti risultati nel contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, stiamo utilizzando al meglio anche le risorse per la pianificazione e la programmazione dei lavori”.

La progettazione e gli inteventi

La progettazione esecutiva e gli interventi di messa in sicurezza del by pass – realizzato dal Genio civile di Caltanissetta lungo la Sp12, che congiunge l’abitato con la strada statale 117 a seguito della frana del 21 gennaio 2019 – sono finanziati, per complessivi tre milioni di euro, con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la coesione 2021-2027. L’area presenta una forte pendenza e risulta interessata da movimenti franosi, con una classificazione di pericolosità P2 ed è stata più volte oggetto di interventi di ripristino, come la realizzazione di terrazzamenti e la creazione di un sistema di regimentazione, raccolta e smaltimento delle acque provenienti da monte. Misure che, nel corso degli anni e a causa degli eventi climatici, hanno perso d’efficacia. I fenomeni di dissesto esistenti sono dovuti all’erosione accelerata e alla franosità diffusa che ha lambito il ciglio stradale, determinando il cedimento del piano carrabile e la conseguente chiusura al transito della SP12 nel mese di gennaio 2019.

Viabilità nel frattempo garantita da una bretella alternativa provvisoria allestita dal Genio Civile

Il Genio civile di Caltanissetta, al fine di assicurare un’arteria viaria temporanea per mezzi leggeri e di soccorso, ha provveduto alla costruzione di una bretella alternativa, a monte della sede stradale originaria, nel tratto compreso tra il km 4+200 e il km 4+500, oggi utilizzata come strada di collegamento al Comune di Niscemi. Questo by pass intercetta il vallone detto Calanco Canale, affluente del fiume Maroglio. L’obiettivo dell’opera è quello della mitigazione del rischio in tutta l’area, attraverso interventi finalizzati al convogliamento e allo smaltimento delle acque superficiali, al consolidamento del versante e alla messa in sicurezza dell’asse viario che rappresenta una delle principali vie di collegamento nonché via di fuga tra la porzione occidentale di Niscemi e la strada statale 117 bis che conduce a nord verso Caltagirone e a sud verso Gela. Il Comune di Niscemi infatti risulta connesso alla viabilità principale, oltre che con la SP12, anche con la SP10, interessata nel 1997 da una frana che ha coinvolto tutto il versante sud-sud ovest del centro urbano, in corrispondenza del bacino del torrente Benefizio. Due percorsi entrambi dissestati ed è per questo che la rifunzionalizzazione del by pass della SP12 risulta indispensabile per l’accesso sia ai mezzi di soccorso sia a quelli degli operatori economici e dell’utenza generale.

Previsto sistema di smaltimento delle acque

Tra le opere che il documento progettuale non potrà che prevedere, un sistema di smaltimento e regimentazione superficiale delle acque, la messa in sicurezza dell’area Calanco Canale, il consolidamento dell’asse viario con soluzioni finalizzate al sostegno del corpo stradale, la verifica dell’intero reticolo idrografico dell’area.