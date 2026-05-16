Un Ministro e il responsabile nazionale del partito chiudono la campagna di Fratelli d’Italia in provincia di Palermo con un certo anticipo.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà lunedì a Termini Imerese. Il titolare del dicastero sarà nella città delle Terme il 18 maggio. Alle ore 12.15 terrà un incontro al Museo Civico di via Marco Tullio Cicerone, a sostengo del candidato sindaco Antonio Battaglia, in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio. All’incontro parteciperanno e interverranno i parlamentari europei, nazionali, regionali, gli assessori regionali della provincia di Palermo e i consiglieri provinciali.

Donzelli a Carini

Sempre lunedì, invece, unico appuntamento in provincia di Palermo per il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, che lunedì 18 maggio alle 18 sarà a Carini per la presentazione della lista dei candidati di Fratelli d’Italia a sostegno della candidata a sindaco del centro destra Rossella Covello, in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio. L’incontro si terrà presso la sala bar Duci Caffè, sulla strada statale 113 Est 190.

All’evento prenderanno parte parlamentari nazionali e regionali della provincia di Palermo e i consiglieri provinciali del partito. L’iniziativa rientra negli appuntamenti organizzati da Fratelli d’Italia per la chiusura della campagna elettorale nei Comuni chiamati al voto.

Intanto a Palermo si dibatte ancora sull’Autonomia

Intanto a Palermo il partito della premier dice la sua sulla necessità di una riforma dello Statuto autonomistico “Siamo ben consapevoli dell’importanza costituita dalla Commissione speciale “Statuto e materia statutaria” dell’Ars e quindi dell’urgenza che ritorni operativa. La ripresa della sua attività istituzionale, infatti, consentirebbe anzitutto di procedere con l’iter relativo all’esame del disegno di legge per la riforma dello Statuto della Regione Siciliana che mi vede primo firmatario insieme al collega Dario Safina del PD. Un DDL bipartisan, concepito in sinergia con gli Uffici dell’Ars e che ha già coinvolto tramite consultazioni per un parere il mondo accademico e autorevoli costituzionalisti” sottolinea Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia, commentando l’attuale paralisi della Commissione causata dall’assenza del plenum in seguito all’arresto del presidente Michele Mancuso.