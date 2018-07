ottenuta l'apertura di un tavolo di discussione tra prefettura, comune e parti sociali

Bloccato e rimandato lo sgombero che, stamani, avrebbe dovuto buttare in strada diverse famiglie di disoccupati, lavoratori precari, anziani e minori da un edificio occupato in Corso Pisani. Giunti sul luogo, gli ufficiali giudiziari hanno trovato le famiglie occupanti e il Fronte di lotta per la casa, in presidio già dalle prime luci dell’alba. Dopo una controversa e lunga discussione si sono ottenuti il rinvio e l’apertura di un tavolo di discussione fra Prefettura, Comune e parti sociali al fine di trovare una adeguata soluzione alla situazione.

“E’ necessario un intervento miracoloso di Santa Rosalia per garantire una soluzione degna e regolare per coloro che vivono una vera e propria piaga sociale sulla loro pelle?” Le istituzioni non sono davvero in grado di assicurare i diritti fondamentali della popolazione tutta?Da anni chiediamo che chi non ha un tetto sopra la testa venga regolarizzato e sistemato dignitosamente e da mesi difendiamo questo gruppo di famiglie e ci chiediamo se sia il miracolo la soluzione alla moderna peste che affligge la nostra città. Occorre che la sanatoria venga estesa a queste famiglie e che le stesse non finiscano per strada. Ci pare doveroso che tutti i meccanismi istituzionali, così ben oleati quando si tratta di elezioni, confische e spartizioni di bottini, funzioni altrettanto quando c’è da tutelare e soccorrere chi vive disagi profondi. Santuzza o no, convinti comunque di essere protetti da lei, il Fronte di lotta per la casa continuerà a difendere i senzacasa dagli sgomberi e a sostenere costantemente gli occupanti di Corso Pisani e tutti coloro che vivono l’emergenza abitativa” afferma Salvatore Genovese del Fronte di lotta per la casa