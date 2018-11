430 chili di prodotti ortofrutticoli sono stati sequestrati ad un venditore abusivo quarantaduenne che stazionava con tutta la mercanzia in via Olio di Lino all’ angolo con via Altofonte, creando grave intralcio alla circolazione stradale.

Gli agenti del nucleo controllo attività produttive su area pubblica, una volta riscontrato che l’attività veniva esercitata senza la prescritta autorizzazione alla vendita su area pubblica hanno sequestrato le attrezzature, la frutta e gli ortaggi esposti sulla carreggiata.

Il venditore è stato denunciato all’autoritá giudiziaria per occupazione abusiva di suolo pubblico. La merce sequestrata è stata devoluta in beneficenza ad istituti di accoglienza