La ‘vittima’ è una Audi 80 coinvolta in un singolare incidente avvenuto in via Olio di Lino, all’altezza del civico 8, vicino i campetti di calcio. L’automobile percorreva la strada in direzione Palermo, quando l’asfalto ha ceduto e al di sotto si è aperta una voragine, larga circa un metro quadrato.

L’auto è rimasta quindi bloccata, e sono da valutare i danni riportati, mentre l’uomo alla guida, monrealese, non ha riportato alcuna ferita.

Via Olio di Lino non è nuova a questo tipo di situazioni, dato che già qualche anno fa un altro tratto è stato interessato da un intervento di consolidamento.

La via è molto trafficata dai pendolari che da Monreale, Giacalone, Pioppo, Aquino, Molara, si recano quotidianamente a Palermo. L’intervento di ripristino del manto potrebbe condurre ad una chiusura del tratto stradale, dato che, a giudicare da una prima sommaria indagine, sembrerebbe che per molti metri quadrati il manto stradale intorno alla buca sarebbe vuoto al di sotto.

Già nei giorni scorsi, nel luogo dell’incidente, era stata notata una piccola buca. Con molta probabilità le piogge hanno causato degli smottamenti svuotandola del materiale di supporto sottostante. Accanto c’è anche un tombino che con le forti acque era saltato.

