“Era bellissimo. Era il mio cuore. Non c’è più”. Grida di dolore dandosi pugni in testa Luca Giordano, che nella tragedia del maltempo a Casteldaccia (Palermo) ha perso il figlioletto e la moglie. Si e’ salvato perché si era allontanato da casa con la nipote per fare spese. L’uomo impreca contro una statua che raffigura San Giovanni posta all’inizio della stradella che porta alla villetta travolta dall’acqua.

E’ l’immagine dell’impotenza, della disperazione, della tragedia assurda che si è consumata nella notte a Palermo. Dopo una giornata nella quale il pericolo ‘allerta rossa’ sembrava scongiurato, in serata è arrivato il disastro.

Nove morti a Casteldaccia, uno a Vicari, una intera palazzina invasa dal fango a Monreale, un ristorante sommerso dall’acqua a Bolognetta. L’acqua è arrivata ovunque. In provincia intere famiglie si sono rifugiate sui tetti dove sono state soccorse dai Vigili del fuoco.

La devastazione portata dall’acqua, dagli smottamenti, dagli allagamenti è arrivata ovunque. Palermo e la Provincia sono i territori più colpiti ma il maltempo non ha risparmiato ne il Trapanese ne l’Agrigentino

Automobili e perfino camper in sosta trascinati dalla forza dell’acqua, torrenti esondati, strade trasformate in fiumi, auto in panne a grappoli, traffico impazzito e auto che scavalcano cordolo e salgono sui marciapiedi per fuggire alla morsa del traffico, del maltempo, degli allagamenti o anche soltanto per tentare di non restare sommerse dall’acqua conquistando qualche decina di centimetri di altezza in più.

Scene di strade trasformate in fiumi anche in città a Palermo, circonvallazione bloccata per tutta la notte e buona parte della mattina e praticamente tutte le strade di accesso e deflusso dal centro paralizzate per ore

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha disposto che nella giornata di oggi e in quella di domani siano esposte le bandiere a mezz’asta negli edifici comunali in segno di lutto per le vittime del maltempo.

“Mi sembra un atto doveroso – ha affermato Orlando, anche in qualità di Presidente di Anci Sicilia – esprimere la nostra vicinanza alla comunità di Casteldaccia e a tutte le comunità colpite da questa tragedia.

Anche per questo, rivolgo un invito ai colleghi sindaci perché aderiscano a questa iniziativa mostrando in questo momento di lutto e dolore l’unione della nostra comunità regionale”

E in Sicilia adesso arriva ance il Premier: “Sto partendo per la Sicilia, dove il maltempo ha causato almeno 10 vittime” annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Sono in continuo contatto con il dipartimento della Protezione civile per avere costanti aggiornamenti anche sulla drammatica situazione nelle Regioni del Nord”, aggiunge.