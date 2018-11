Nove morti a Casteldaccia e uno a Vicari. Si aggrava il bilancio della tragedia per il maltempo in provincia di Palermo. Nove persone sono stati trovati in una villa a Casteldaccia in contrada Cavallaro.

I soccorritori sono arrivati in una villa a Casteldaccia in contrada Cavallaro e hanno trovato nove morti: ci sono uomini donne e due bambini travolti dall’esondazione del fiume Milicia. La casa è stata sommersa dall’acqua.

Una tragedia, le prime vittima di questi giorni di paura provocate dalla pioggia che incessantemente è caduta con violenza su Palermo e su mezza Sicilia.

I nomi delle vittime: Rachele Giordano, un anno; Federico Giordano, 15; la madre Stefania Catanzaro, 32, moglie dell’unico sopravvissuto; il nonno Antonino Giordano,65, e la moglie Matilde Comito di 57; il figlio Marco Giordano, 32, e la sorella Monia Giordano, 40; Francesco Rugò 3 anni, Nunzia Flamia 65 anni.

Dolore per il sindaco di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto, “E’ una tragedia spaventosa, il Milicia è un piccolo fiume con una portata molto limitata d’acqua. Non ha mai rappresentato un pericolo e quella di ieri a Casteldaccia non è stata una giornata molto piovosa.

Si tratta di un fiume che nasce nella zona di Ciminna – spiega -, sembra che sia arrivata una improvvisa piena che ha sorpreso le persone all’interno della villetta”.

A Vicari nel corso delle ricerche uno dei due dispersi è stato trovato morto. Si tratta del titolare del distributore Alessandro Scavone 44 anni. L’altro Salvatore D’Amato che viaggiava con lui è rimasto vivo. I due erano usciti per recuperare un terzo giovane al distributore. La Jeep su cui viaggiavano i tre è stata travolta dal fiume San Leonardo che è esondato.

Sono ancora in corso le ricerche del medico di Corleone.