Momenti di paura per otto famiglie che vivono in una palazzina sulla Circonvallazione di Monreale. Il fango ha invaso i garage e i primi due piani dello stabile a causa di un cedimento di un terreno a valle dell’ “abbeveratoio”.

Chi era in casa ha sentito un boato e avvertito vibrazioni al pari di una scossa di terremoto. Inagibili alcuni appartamenti al cui interno sono arrivati, insieme al fango, interi alberi.

Le case dei primi piani sono stati abbandonati in fretta dai residenti. Fortunatamente incolumi abitanti e pasanti, danni ingenti alle cose. Sul posto si + subito recato il sindaco Piero Capizzi, i Carabinieri e i tecnici comunali che stanno valutando la situazione in base al rischio idrogeologico. Nelle prossime ore i Vigili del fuoco valuteranno la condizione dello stabile e, anche in relazione al trend delle precipitazioni, il primo cittadino sceglierà se firmare un’ordinanza di evacuazione