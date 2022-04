Il 30 aprile 2022 alle ore 10.30 si terrà la Conferenza Stampa di presentazione della rassegna musicale FTIM Ecotourism Music Live, una kermesse di concerti dal vivo che coniuga musica, setting naturalistici e nuovissime tecnologie. La conferenza si svolgerà presso la Riserva naturali della Grotta dei Puntali di Carini e contestualmente in trasmissione digitale sulla piattaforma https://qrco.de/bctiZH

FTIM Ecotourism Music Live si svolgerà dal 21 maggio al 3 settembre 2022 tra le città di Palermo, Carini e Terrasini. In questo macro-evento l’esibizione di performance live viene a intrecciarsi con le bellezze paesaggistiche dell’interland, il tutto senza tralasciare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. Il progetto prevede infatti un’App per il live streaming, l’utilizzo del Silent System (il pubblico seguirà le performance attraverso speciali cuffie mentre gli artisti si esibiranno all’interno di cupole trasparenti insonorizzate) e la proiezione di Video Mapping durante le esibizioni.

Il progetto è stato ideato dalla Jonathan Livingston ODV e realizzato grazie al contributo di Fondazione TIM, che è espressione dell’impegno sociale di TIM e la cui missione è promuovere la cultura del cambiamento e dell’innovazione digitale, favorendo l’inclusione, la comunicazione, la crescita economica e sociale. I concerti di FTIM Ecotourism Music Live si svolgeranno in tre luoghi d’eccezione della Sicilia occidentale: le grotte dei Puntali di Carini, di Molara a Palermo e l’Anfiteatro di Villa a Mare a Terrasini, siti di rilievo storico-naturalistico che permetteranno ai partecipanti di vivere una forma ibrida di esperienza culturale coniugando l’ascolto della musica alla visita di luoghi di particolare interesse ambientale e culturale.

Dopo la parentesi pandemica che negli ultimi anni ha penalizzato il settore musicale è arrivato il momento di tornare a organizzare concerti live, ma oggi ciò accade secondo nuove modalità. Il mercato musicale infatti adesso è cambiato: lo tsunami della pandemia ha riconfigurato le modalità di fruizione culturale grazie alle tecnologie digitali e alla diffusione dei concerti on-line. Con tutto l’entusiasmo di una nuova rinascita, FTIM Ecotourism Music Live è un ritorno al concerto dal vivo che però non intende gettarsi alle spalle il coté di tecnologie digitali che, nel bene e nel male, ci ha permesso di connetterci durante i mesi del distanziamento fisico. FTIM Ecotourism Music Live è cultura musicale, valorizzazione del patrimonio ambientale e nuove tecnologie in un mix carico di energia: il futuro della fruizione culturale è già qui! Ma vediamo nel dettaglio gli elementi che danno forma all’evento.

La Rassegna

Gli artisti che si susseguiranno nella Kermesse del FTIM Ecotourism Music Live sono espressione della musica contemporanea internazionale, nazionale e locale in un misto di folk, jazz, elettronica e bossa nova, solo per citare alcuni generi. Ciò è in linea con la filosofia di base del progetto che vuole promuovere l’arte, la storia e la cultura del territorio tramite contaminazioni con le culture internazionali.

Alessio BONDÌ

21 maggio 2022 ore 21.00

ANFITEATRO VILLA A MARE TERRASINI (PA)

Gianni GEBBIA

18 giugno 2022 ore 21.00

RISERVA NATURALE GROTTA DEI PUNTALI DI CARINI (PA)

Angelo SICURELLA

25 giugno 2022 ore 21.00

RISERVA NATURALE GROTTA DEI PUNTALI DI CARINI (PA)

Linda ARMETTA e Marco MIRTI

23 luglio 2022 ore 21.00

RISERVA NATURALE GROTTA DEI PUNTALI DI CARINI (PA)

Patrizia LAQUIDARA

30 luglio 2022 ore 21.00

ANFITEATRO VILLA A MARE TERRASINI (PA)

BEERCOCK

20 agosto 2022 ore 21.00

RISERVA NATURALE GROTTA DEI PUNTALI DI CARINI (PA)

Mauro SCHIAVONE

27 agosto 2022 ore 21.00

RISERVA NATURALE GROTTA DELLA MOLARA PALERMO

Mario VENUTI

3 settembre 2022 ore 21.00

ANFITEATRO VILLA A MARE TERRASINI (PA)

Per maggiori informazioni inerenti il progetto e la rassegna visitare il sito della manifestazione.