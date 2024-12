il reportage di siciliaondemand

Quanti studenti universitari resteranno in Sicilia dopo aver ottenuto la laurea? Siamo andati all’Ateneo di Palermo per parlare con quei ragazzi e quelle ragazze che rappresentano il nostro unico futuro possibile. Il refrain è sempre lo stesso: nei loro occhi e nelle loro menti c’è un grande amore per la Sicilia, ma anche la consapevolezza delle poche chances di trovare un lavoro dopo la laurea.

Non c’è niente da fare, perchè come spiega il docente universitario Sebastiano Bavetta, se non cambia il contesto produttivo ed economico non sarà possibile invertire questa tendenza. Qualcosa, però, sta cambiando. A partire dalle Università: da qualche anno a questa parte sono stati introdotti nuovi corsi di studio legati al territorio ed alle sue eccellenze.