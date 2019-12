Vigilia movimentata in via Francesco La Colla ad angolo con via Oreto. A causa di una fuga gas è stato evacuato un intero palazzo.

Per alcune ore i condomini sono rimasti fuori dalle abitazioni in attesa che i vigili del fuoco intervenuti e i tecnici dell’Amg riuscissero a trovare la falla nella tubatura.

Il forte odore si è diffuso questo pomeriggio e sono iniziate le telefonate al centralino dei vigili del fuoco. Sono intervenute diverse squadre che hanno fatto scendere tutti dalle abitazioni e chiudere i negozi nella zona.

I tecnici dell’Amg hanno lavorato per qualche ore per cercare di individuare la perdita e mettere in sicurezza la zona.

Entro la prossima ora la situazione dovrebbe tornare alla normalità.