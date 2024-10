É stata riparata la tubazione del gas di via Sacco e Vanzetti, nel quartiere Sperone, dalla quale ieri pomeriggio si era verificata una dispersione. Gli operatori del pronto intervento gas di Amg Energia hanno completato l’intervento avviato stamattina.

Gli interventi

Ieri sera la squadra di Amg Energia, intervenuta dopo la chiamata di vigili del fuoco e polizia, aveva già localizzato il punto della conduttura interessato dalla fuga e aveva provveduto a mettere la zona in sicurezza. Per precauzione, d’intesa con protezione civile e vigili del fuoco, un tratto di via Sacco e Vanzetti, dal civico 48 e sino all’incrocio con via Giannotta, in serata era rimasto chiuso al transito.

Gli operatori di Agm Energia stamattina, dopo aver effettuato uno scavo, hanno riparato la conduttura della rete di distribuzione gas ripristinandone la tenuta. L’azienda valuterà se effettuare sulla tubazione un intervento di manutenzione straordinaria.

Le parole di Francesco Scoma

“Ringrazio gli operatori per le attività che confermano la competenza e l’efficienza del servizio”, sottolinea il presidente di AMG Energia Spa Francesco Scoma, che ieri ha seguito la vicenda e oggi è stato costantemente informato sull’andamento dei lavori, con gli interventi che si sono risolti nel più breve tempo possibile.

Amg Energia ricorda che a disposizione dei cittadini c’è il numero verde del Pronto Intervento Gas 800136136, attivo 24 ore su 24, da chiamare per segnalare anomalie agli impianti di distribuzione del metano.

Nessuna fuga di gas all’istituto alberghiero Piazza

La società precisa, invece, che nessun problema e nessuna fuga di gas si è verificata nei pressi dell’istituto alberghiero Piazza di corso dei Mille dove questa mattina gli operatori di AMG Energia hanno effettuato una verifica. L’allarme, che giovedì sera ha fatto scattare l’evacuazione della scuola, è stato causato dall’odore di gas che in serata era avvertibile in tutta la zona, dovuto al tubo danneggiato in via Tiro a Segno.

