PALERMO (ITALPRESS) – Amg Gas, il principale operatore di mercato nella vendita di luce e gas ai clienti domestici della città di Palermo, apre il quinto punto clienti in città.

La società – il cui 80% è posseduto da Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e di servizi a valore aggiunto al segmento retail, e il 20% da AMG Energia – inaugura il nuovo negozio in via Aurelio Zancla 12/14, nella zona di corso Calatafimi. Si aggiunge così ai quattro già presenti in città: in piazza Tumminello, via Imperatore Federico, via Catania e via Sardegna; e ai tre in provincia a Monreale, Montelepre e Partinico.

All’inaugurazione saranno presenti l’amministratore delegato di AMG Gas, Giuseppe De Pace, il presidente Angelo Pizzuto, il responsabile marketing e vendite Francesco Martino, oltre a Dario Bonura e Roberto Catalano, responsabili della società Eureka Evolution, partner di Amg Gas che gestirà il nuovo punto clienti di Via Zancla “offrendo – si legge in una nota – la consueta competenza, cortesia e tutte le risposte per la risoluzione di eventuali problemi”.

“Il rapporto con il territorio è la nostra forza e l’apertura di un nuovo negozio è la conferma di un legame che da sempre caratterizza la società e la sua storia – sottolinea l’amministratore delegato, Giuseppe De Pace – Essere vicini ai clienti e alle loro richieste significa esserlo anche fisicamente, con strutture che siano facilmente raggiungibili e che fungano da punto di riferimento. Siamo già al lavoro per aprire altri sportelli”.

Il nuovo negozio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Offre la possibilità di effettuare tutte le operazioni relative alle forniture di gas e luce, dai nuovi contratti alle volture, al pagamento delle fatture e ai servizi di manutenzione delle caldaie.

– foto ufficio stampa Amg Gas, da sinistra Aiena, Bonura, Basile, Catalano, De Pace e Martino –

