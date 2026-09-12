Non si fermano all’alt e a bordo di scooter cercano di fuggire e aggrediscono i carabinieri. Tre persone sono state arrestate e una donna denunciata. Due giovanissimi a bordo di un ciclomotore senza targa sono fuggiti alla vista dei militari nel quartiere Borgo Nuovo, quartiere al centro di una faida con le famiglie del Cep.

Il guidatore di 20 anni senza patente ha cercato in tutti i modi di far perdere le proprie tracce. La fuga è stata bloccata in via Centuripe. Il 20 enne è stato bloccato. Il passeggero di 17 anni ha cercato di fuggire. Poco dopo anche lui è stato fermato nonostante avesse cercato di aggredire i carabinieri. Il più grande è stato portato ai domiciliari, il minorenne all’istituto di prima accoglienza Malaspina.

Un secondo episodio in piazza Giulio Cesare alla stazione. Qui un uomo di 31 anni con precedenti non si è fermato al posto di blocco ed è fuggito. I carabinieri si sono diretti verso casa e hanno trovato lo scooter parcheggiato con il motore ancora caldo. L’uomo è stato arrestato per fuga pericolosa e denunciato per guida senza patente. Il motociclo era sottoposto a fermo amministrativo.

La compagna di 31 anni è stata denunciata a sua volta per la violazione degli obblighi di custodia relativi a beni sottoposti a sequestro. Il gip di Palermo ha convalidato gli arresti a carico dei maggiorenni applicando ad entrambi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.