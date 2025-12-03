E’ stata sorpresa dalle fiamme mentre si trovava nella camera da letto. La donna è stata investita dal fumo ed è svenuta. Paura questa mattina per un incendio divampato nell’abitazione di un’anziana che vive al secondo piano di un edificio in via Matteo Silvaggio, alla Noce a Palermo. La donna è stata portata in salvo dai vigili del fuoco che l’hanno affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia.

Secondo una prima ricostruzione l’origine del rogo, divampato nella camera da letto, potrebbe essere collegata a un malfunzionamento di una stufetta elettrica o di un vecchio televisore. La donna, sorpresa dall’incendio, non sarebbe riuscita a lanciare l’allarme perché avrebbe perso quasi immediatamente i sensi. A farlo sono stati alcuni vicini di casa dopo aver sentito puzza di bruciato e visto il fumo uscire dalla finestra e dalla porta d’ingresso.

In pochi minuti sono arrivate le squadre dei pompieri Comando provinciale che hanno sfondato la porta e soccorso l’anziana trovata riversa sul pavimento. Nonostante il tempestivo intervento, la donna avrebbe inalato il fumo sprigionato dalla combustione rendendo necessario il ricovero in ospedale. Terminate le attività di spegnimento i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo per chiarire cosa abbia scatenato il rogo.