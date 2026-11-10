L'ombra del funerale-show

Le strade del centro di Palermo si sono trasformate nel teatro di una durissima polemica istituzionale. La mattina di lunedì 9 novembre 2026, un imponente e rumoroso corteo funebre non autorizzato ha attraversato la centralissima via Maqueda e il quartiere Ballarò per l’ultimo saluto a Emanuele Rubino, pluripregiudicato trentaseienne condannato per tentato omicidio ed estorsione. Tra lo sconcerto dei turisti in fuga, il feretro è stato accompagnato da caroselli di motorini, applausi e fuochi d’artificio. Ma a far discutere maggiormente è stata la serrata del mercato storico di Ballarò, rimasto a saracinesche abbassate in segno di rispetto al passaggio del feretro.

L’evento ha riacceso immediatamente lo scontro tra i vertici religiosi e la classe politica locale, aprendo un profondo dibattito sul controllo del territorio e sulla persistenza di vecchie logiche criminali nel tessuto cittadino.

L’affondo dell’Arcivescovo: “Un’immagine che ci riporta al passato”

A rompere il silenzio con parole durissime è stato l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, attraverso una nota ufficiale dell’Arcidiocesi intitolata significativamente “Palermo e le sue saracinesche”. Il prelato non ha usato giri di parole, definendo quanto accaduto a Ballarò come “un’immagine che ci riporta al passato mai passato» e parlando apertamente di una «ritualità deviata e deviante”.

Per Lorefice, la chiusura forzata del mercato rionale di fronte al feretro di un uomo condannato per reati gravi “non può lasciarci solo perplessi”, ma deve spingere la comunità a interrogarsi. L’arcivescovo ha lanciato un forte monito alle istituzioni e alla società civile, invocando una profonda riflessione collettiva e una decisa “assunzione di responsabilità delle antiche e nuove ferite sociali di questa nostra Città”, esortando la politica a non voltarsi dall’altra parte di fronte a queste palesi dimostrazioni di forza.

La replica della Lega: “Responsabilità precise, non colpe indistinte”

La lettura sociologica dell’arcivescovo ha suscitato l’immediata reazione di Mimmo Turano, assessore e deputato regionale della Lega, che ha contestato l’idea di una colpa collettiva della società o della politica: “Lo dico da cattolico impegnato in politica e con il rispetto dovuto all’arcivescovo Lorefice: sulla lettura di quanto accaduto a Ballarò non sono d’accordo con lui. Chiedere ai commercianti di abbassare le saracinesche al passaggio del feretro di un uomo condannato per tentato omicidio ed estorsione ha un chiaro significato intimidatorio. Le responsabilità vanno accertate e attribuite a chi ha tenuto quelle condotte, non disperse in una generica condanna della società, del profitto o della politica”.

Secondo l’esponente del carroccio, richiamando il magistero di Giovanni Paolo II, il peccato sociale nasce sempre da scelte personali. Turano ha sottolineato come la marginalità non produca inevitabilmente illegalità, difendendo le migliaia di cittadini onesti delle periferie e rivendicando l’operato quotidiano di molti amministratori locali: “Se si invoca un’assunzione collettiva di responsabilità ciascuno deve interrogarsi sul proprio ruolo, politica e Chiesa comprese. Lo Stato deve accertare se e da chi sia stata imposta la chiusura dei negozi e proteggere chi subisce intimidazioni. La Chiesa, come le istituzioni, può contribuire a contrastare una cultura che continua a riconoscere prestigio e autorità alla prepotenza. Servono responsabilità precise, non colpe indistinte”.

Fratelli d’Italia invoca la stretta normativa contro l’apologia di mafia

Sul fronte parlamentare, la condanna è altrettanto netta. Raoul Russo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione parlamentare Antimafia, ha definito il blocco totale del mercato di Ballarò come un preoccupante salto all’indietro: “Quanto accaduto a Palermo, nel quartiere Ballarò bloccatosi in occasione dei funerali di Emanuele Rubino, è un segnale che non può lasciare indifferenti. Palermo non può permettersi di tornare indietro agli anni più bui della sua storia. Inneggiare alla mafia o esaltare figure legate alla criminalità organizzata è un comportamento che va condannato senza ambiguità”.

Russo ha poi colto l’occasione per rilanciare con forza l’iter di una proposta normativa mirata a colpire in modo specifico i fenomeni di mitizzazione della criminalità: “La stragrande maggioranza dei palermitani rifiuta questi modelli e merita di essere rappresentata. La mafia è un fenomeno da contrastare e perseguire, non un modello da imitare o celebrare. Per questo ribadisco l’importanza di approvare la mia proposta di legge contro l’apologia di mafia, attualmente all’esame del Senato. Inneggiare ai mafiosi non è motivo di vanto e non deve mai diventarlo”.

Le indagini in corso

Mentre la polemica politica infuria, resta aperto l’interrogativo sulle falle nella sicurezza del centro cittadino. I residenti e le opposizioni protestano per la totale assenza di forze dell’ordine durante lo svolgimento del corteo, avvenuto in pieno giorno all’interno di un’area pedonale. Gli investigatori della Polizia e dei Carabinieri sono già al lavoro per analizzare i filmati delle telecamere di sorveglianza e i numerosi video circolati sui social. L’obiettivo è identificare i responsabili dei fuochi d’artificio illegali e i promotori della manifestazione, al fine di verificare se le serrande abbassate dei negozianti siano state frutto di una reale vicinanza o, come denunciato dalla politica, di una grave e diffusa imposizione di stampo mafioso.