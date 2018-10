La solidarietà del sindaco

Nel corso di un sopralluogo tecnico della scuola “Ex Internazionale”, in presenza di altri funzionari comunali e dell’amministratore del condominio di via Croce Rossa dove insiste l’immobile, il responsabile dell’Unità Operativa per la zona Nord dell’Ufficio Edilizia Scolastica ha subito un’aggressione da parte di una persona presente al sopralluogo, battendo la nuca su un pilastro e perdendo conoscenza.

Soccorso dai sanitari del 118, il dipendente è stato condotto al pronto soccorso di Villa Sofia, dove è stato trattenuto per accertamenti.

La Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sopralluogo sta accertando lo svolgimento dei fatti e le responsabilità.

Il sindaco ha espresso a nome di tutta l’Amministrazione la propria solidarietà al funzionario, chiedendo che si faccia quanto prima luce sull’accaduto.