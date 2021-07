Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Un incendio è divampato in un magazzino in via Cloos a San Nicola L’Arena, borgata marinara di Trabia non distante dall’ufficio postale. Dentro l’immobile ci sono accatastati sedie, tavolini e suppellettili.

Partiti gli accertamenti

Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile per spegnere le fiamme. Sono intervenuti anche i carabinieri che insieme ai pompieri accerteranno le cause del rogo.