Indagini della guardia di finanza di Termini Imerse

Vendeva pesce senza autorizzazioni tra cui specie vietate come il novellame e prendeva il reddito di cittadinanza. Lo hanno scoperto i finanzieri a Termini Imerese che hanno multato il venditore ambulante, sequestrato il pesce e revocato il sussidio.

Il commerciante abusivo vendeva il novellame nonostante ci fosse il fermo biologico previsto. Sono stati sequestrati 34 chili di prodotto ittico che è stato devoluto alla casa del Fanciullo. Sono scattate multe da 1000 euro a 10 mila euro.

Da successivi accertamenti in collaborazione con l’Inps e il Comune, è emerso che il venditore ambulante era percettore, sin dal mese di ottobre 2019, del reddito di cittadinanza. Per tale motivo i finanzieri lo hanno denunciato alla Procura di Termini e contestualmente hanno sottoposto a sequestro preventivo la “Card reddito di cittadinanza”

. E’ stato inoltre segnalato per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa di decadenza del beneficio nonché per il recupero delle somme indebitamente percepite che ammontano a 12.800 euro.