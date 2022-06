Incidente lungo l’autostrada Palermo Catania A 19 nei pressi dello svincolo di Villabate in provincia di Palermo

Furgoncino ribaltato

Per causa ancora da accertare un furgoncino si è ribaltato causando il ferimento in modo non grave di due persone. Sul posto sono rapidamente arrivati i mezzi di soccorso e due ambulanze oltre ai Vigili del Fuoco. I feriti sono stati prontamente soccorsi dal 118 mentre personale Anas sta curando la viabilità insieme alla polizia stradale

Traffico rallentato e code

Il traffico risultato rallentato. Si transita su una sola corsia e questo ha causato lunghe code che tendono ad aumentare

Altro incidente lungo la medesima autostrada

A causa di un incendio e del fumo che ha invaso l’autostrada A-19, Palermo-Catania, c’è stato un tamponamento a catena all’altezza di Catenanuova. Cinque le auto coinvolte, due i feriti, soccorsi da tre autoambulanze.

L’autostrada è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova. Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Autostrada A20, torna regolare la circolazione sul viadotto Furiano

Sull’autostrada A20 Messina-Palermo è stato rimosso il doppio senso di circolazione nella carreggiata di valle del viadotto Furiano, a seguito della riapertura di quella di monte. I tre chilometri della carreggiata di monte nel novembre dello scorso anno erano stati interdetti al traffico per verificarne le condizioni di sicurezza strutturale.

Autostrade Siciliane aveva infatti provveduto ad avviare una straordinaria attività di monitoraggio installando dei “nodi sensori” che avevano il compito di misurare eventuali variazioni di temperatura, spostamenti, inclinazioni ed accelerazioni del manufatto. Il costante monitoraggio eseguito nei mesi si è da poco concluso con esiti del tutto positivi e rassicuranti, determinando la riapertura immediata della circolazione della campata in direzione Messina. Nel dettaglio, fanno sapere i tecnici, i sensori installati negli appoggi della spalla n° 2 hanno mostrato valori superiori a quelli minimi stabiliti in progetto.