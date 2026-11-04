Due furti hanno impegnato gli agenti della Polizia di Stato nel corso della notte a Palermo. Il primo intervento è avvenuto in via Enrico Fermi, all’angolo con via Pacinotti, dove le pattuglie del commissariato Zisa-Borgo Nuovo hanno arrestato un 43enne sorpreso a forzare l’ingresso del panificio Pane Quotidiano, a seguito della segnalazione al 112 da parte di alcuni residenti.

L’uomo, scortato in questura, è in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al gip del Tribunale di Palermo.

Il secondo colpo è stato consumato nel quartiere Libertà ai danni di un negozio di accessori e articoli di lusso. Due individui hanno infranto la porta a vetri dell’esercizio facendo scattare il sistema di allarme.

I malviventi si sono impossessati in pochi minuti di circa 10 borse e altri oggetti per un valore stimato di 10.000 euro, abbandonando sul posto un sacco con ulteriore refurtiva prima di fuggire. La polizia sta analizzando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona per individuare gli autori della spaccata.