Indagini dei militari di Resuttana Colli

I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato V.D.A. 27 anni e R.A. 25 anni, entrambi palermitani del quartiere Zen.

I due erano entrati in diversi supermercati nel capoluogo e hanno rubato generi alimentari. I due sono entrati nel supermercato “Auchan” del centro commerciale “Conca D’oro”.

Nell’auto sono stati trovati altri prodotti portati via al “Lidl” di Palermo via Bernini e di varie bottiglie di alcolici per un valore di circa 1000 euro nel supermercato “Auchan”. I due sono ai domiciliari in attesa della direttissima. La merce è stata restituita ai proprietari.