Tre palermitani sono stati arrestati accusati a vario titolo di furto aggravato e furto con destrezza. I militari della Compagnia San Lorenzo con i militati delle stazioni Crispi e Uditore hanno sventato due furti.

Il primo intervento è avvenuto presso l’area dell’ex motel Agip a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112. I carabinieri della stazione Crispi sono entrati nell’ex Motel e hanno sorpreso due giovani di 20 e 25 anni, entrambi con precedenti di polizia, mentre asportavano tubi di rame. Parte del materiale era già stata caricata su un veicolo. Durante la perquisizione i militari hanno sequestrato vari arnesi da scasso. I due soggetti sono stati arrestati per furto aggravato.

In un secondo intervento, i carabinieri della stazione Uditore hanno arrestato un palermitano di 42 anni, anch’egli già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato bloccato durante il mercatino rionale di piazzale Giotto mentre sottraeva il portafoglio a un anziano. Secondo quanto ricostruito dai militari, il quarantaduenne agiva con l’aiuto di due complici che avevano il compito di distrarre la vittima con un pretesto. Nonostante la presenza di numerosi cittadini abbia reso complesso l’intervento, i carabinieri sono riusciti a fermare l’autore del furto in flagranza, mentre i due complici si sono dileguati tra la folla.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato tutti gli arresti effettuati durante le operazioni.